Проверить гибель деревьев у стадиона «Ростов-Арена» попросили прокуратуру

Posted 4 июля 2019, 14:59
Published 4 июля 2019, 14:59
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Общественники рассказали, что на аллее возле спортивной арены погибли 95% кленов, 30% ив, 50% можжевельника, 30% туй и 90% кустарников. По их мнению, это произошло из-за отсутствия полива.
Активисты намерены в субботу провести на этой территории субботник.
Депутат попросил надзорное ведомство провести проверку по этому поводу и принять меры, чтобы сумма ущерба вернулась в бюджет города. Кроме того, он хочет чтобы эта ситуация была взята под контроль.
По мнению парламентария, эта ситуация может отрицательно сказаться на туристической привлекательности.