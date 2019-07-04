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Posted 4 июля 2019, 14:59

Published 4 июля 2019, 14:59

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Проверить гибель деревьев у стадиона «Ростов-Арена» попросили прокуратуру

4 июля 2019, 14:59
В прокуратуру Ростовской области передали обращение с просьбой привлечь к ответственности виновных за гибель растений в парке возле стадиона «Ростов-Арена», сообщил один из региональных депутатов.

Общественники рассказали, что на аллее возле спортивной арены погибли 95% кленов, 30% ив, 50% можжевельника, 30% туй и 90% кустарников. По их мнению, это произошло из-за отсутствия полива.

Активисты намерены в субботу провести на этой территории субботник.

Депутат попросил надзорное ведомство провести проверку по этому поводу и принять меры, чтобы сумма ущерба вернулась в бюджет города. Кроме того, он хочет чтобы эта ситуация была взята под контроль.

По мнению парламентария, эта ситуация может отрицательно сказаться на туристической привлекательности.

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