Дерево упало на детские турники на Западном в Ростове

Кроме турников, дерево придавило припаркованные автомобили.
Как пишет автор поста, рядом с упавшим деревом расположен тротуар и детская библиотека, а рядом растут еще несколько опасно накренившихся деревьев. Дерево упало ночью, поэтому пострадавших не было.
При этом пользователи отметили, что получить страховку владельцам автомобилей вряд ли получится. «Не думаю, что парковка на тротуаре, огороженная ленточками и столбиками, законна», — написал один из комментаторов.
Напомним, в Ростове на Военведе на автомобиль упало дерево, которое спилил работник коммунальной службы.