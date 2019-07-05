Риелтору — полмиллиона, учителю — 10 тысяч: «заманчивые» вакансии Ростова

Posted 5 июля 2019, 08:49
Published 5 июля 2019, 08:49
Modified 17 сентября 2022, 16:11
Updated 17 сентября 2022, 16:11
Риелторы-миллионеры
Продать новостройки — это самая востребованная работа на рынке вакансий на сегодняшний день в Ростове. Много новых микрорайонов строится в областном центре — отсюда и предложения.
Итак, даже без опыта, как описывают работодатели, человек может минимум заработать на этом поприще от 30 тысяч рублей. Нужно непременно только быть уверенным в себе, коммуникабельным и целеустремленным. Компания обеспечит вас рабочим местом, базами контактов, и все это бесплатно! А если вы сможете мотивировать других сотрудников (нам не очень понятно, как это делается), то прибавка к зарплате — обеспечена. Однако об окладах нигде не сказано, сможете заработать только проценты с заключения договоров.
«Мотивировать других сотрудников — это привести другого человека на работу к нам. Вы ничего не будете делать, будете получать проценты от его продаж! Бывает, и новички зарабатывают хорошо, все зависит от вашего потенциала. Да, оклада у нас нет, но обучает всему наш руководитель, подходите и приводите друзей», — говорит сотрудница одного из агентств по продаже жилья.
«Пирамида» какая-то получается. А если я уволюсь, продолжу получать проценты пожизненно от продаж своих друзей?
В другом крупном агентстве и вовсе предлагают заработать до полумиллиона рублей ежемесячно.
«У вас есть желание много работать и много зарабатывать, вы позитивно мыслите. У вас позитивное отношение к окружающим людям…», — так звучит описание самой щедрой вакансии.
Это самое щедрое предложение на рынке сегодня, но не забывайте — все зависит от вас.
Заинтересовала также среди высокооплачиваемых вакансий: «Ведущий специалист по оптовым продажам микроудобрений» с предлагаемой зарплатой от 25 тысяч до 235 560 рублей. Здесь важно иметь опыт ведения переговоров с юридическими лицами по телефону, уметь работать удаленно, контакты вам дадут.
IT-специалисты для иностранцев
Кроме риелторов, которым предлагают заработать огромные по-ростовским меркам деньги, IT-специалист также имеет возможность на удаленной основе получать приличный доход. Иностранные компании ищут высококвалифицированных специалистов в России. Так, даже описания к таким заманчивым вакансиям, пишут на английском языке. От 200 тысяч рублей предлагает разработчику сайтов крупная зарубежная фирма. Обязательное условие: знание языка и опыт от трех лет.
«Минимум бюрократии и возможность роста», — говорится в описании.
При этом максимум умений и знаний, конечно, требует работодатель.
Нищие врачи и учителя
Сегодня много говорят о том, что повышают заработную плату учителям и врачам. Но, глядя на предлагаемые вакансии, начинаешь сомневаться. Врачу-терапевту со стандартным графиком работы предлагают зарплату в 30 тысяч рублей. И это частная клиника.
Стоматологам, конечно же, можно заработать больше 50 тысяч рублей. А некоторым и вовсе больше 200 тысяч, все зависит от клиники и умений. Например, врачу стоматологу-хирургу-имплантологу-ортопеду готовы в частной клинике на руки выплачивать 300 тысяч рублей.
Обычный врач-хирург, к примеру, в государственной больнице, сможет получать зарплату от 25 до 40 тысяч рублей. Непонятно, от чего зависит зарплата такого хирурга.
Однако врачу-остеопату повезло больше, ему в Ростове предлагают до 120 тысяч рублей в месяц в частной клинике. Здесь даже готовы 50% от стоимости аренды жилья выплачивать в первые три месяца. Дальше, как говорится, наработаете клиентов и сами сможете оплачивать жилье.
У учителей та же история. Учителю начальных классов предлагают работать полный рабочий день с заработной платой в 28 тысяч рублей.
«Педагог, любящий детей и в совершенстве владеющий своей профессией, имеющий богатый успешный опыт обучения детей действующим программам начальной муниципальной школы», — говорится в описании. Учителю начальных классов и вовсе — от 15 до 17 тысяч рублей за полный рабочий день, а учитель музыки в государственной школе может рассчитывать лишь на 10 тысяч рублей.
Букмекер-аналитик
Специалист по обработке спортивной информации может получить «на руки» от 30 до 35 тысяч рублей. Опыта не требуют, занятость полная.
«Если у вас недостаточно опыта или большие потребности, напишите об этом в сопроводительном письме. Мы рассматриваем кандидатов за рамками вакансии. Дополнительно оценим ваш интерес к спорту», — пишет работодатель.
Вам нужно будет отслеживать различные спортивные соревнования и таблицы состязаний, создавать спортивные таблицы, сетки, рейтинги. А если не знаете, что это такое — вас научат. Главное — уметь работать в Интернете, иметь аналитическое мышление, ну и разбираться в каком-либо спорте, хотя бы.
«Безграничные возможности профессионального развития, система наставничества, возможность обучения востребованной и перспективной профессии, кофе, чай, конфеты, печенье, фрукты постоянно в офисе в неограниченном количестве», — пишет компания.
А конфеты — это приятный бонус.
Хостес и кассиры с натянутой улыбкой
Администраторы отелей, домработницы и уборщицы смогут заработать в Ростове не более 30 тысяч рублей. Хостес (администратор) в известную итальянскую сеть гостиниц предлагают трудиться полный рабочий день за 18 тысяч рублей.
Вашими основными задачами будут: индивидуальный подход, создание атмосферы гостеприимства, встреча гостей, сопровождение их до столика, отслеживание online-заказов\ бронирование, своевременное информирование официантов/администраторов, соблюдение правил внутреннего распорядка. Еще раз — все это вы будете делать за 18 тысяч рублей. И не забывайте при этом широко улыбаться клиентам, вдруг вам подадут чаевые.
В крупные сетевые магазины продуктов или одежды постоянно требуются продавцы. Видимо, из-за небольшой оплаты. От 15 до 18 тысяч рублей готовы платить за полный рабочий день кассиру в продуктовом магазине. И когда они недовольно пробивают ваши покупки, просто вспомните об их окладах.
Рабочему по уходу за собакой в центре безнадзорных животных даже больше платят — 21 тысячу рублей.
А домработнице или домработнику в «Фонде содействия в строительстве и содержания храма Святой преподобной Софии Суздальской» предлагают за уборку помещений 40 тысяч рублей за шестидневную рабочую неделю.
Сиделкам в центре социального обслуживания в Ростове могут платить от 25 до 40 тысяч рублей.
Массажистка и пилот
Массажистке, которая решится отправиться из Ростова в Дубай, предлагают заработную плату в 170 тысяч рублей.
«В сеть профессиональных массажных салонов в городе Дубай при отеле пяти звезд требуется массажистка в женский отдел. Умение делать: relax-массаж, strong-массаж и массаж лица, а также тайский массаж и массаж в четыре руки. Проводятся тренинги и обучение персонала. С опытом работы от шести месяцев», — говорится в описании к вакансии.
Качества, за которые ценят массажистку в Дубае: умение улыбаться, общительность, трудолюбие, доброжелательность. Знание английского на уровне pre-intermediate. Зарплата от трех тысяч долларов, а проживание, билет, медстраховку, визу предоставляет работодатель.
Пилот на самолет в Ростове имеет возможность заработать от 100 до 200 тысяч рублей в месяц. Опыт работы — три года. Пилоту, как и массажистке, нужно «быть коммуникабельным и вежливым при работе с заказчиком».
«Умение пилотировать на малых авиационных агрегатах. Иметь медсправку. Летное действующее свидетельство. Наша компания занимается химобработкой сельскохозяйственных угодий малой авиацией. Возможны длительные командировки. От одной недели до месяца. Проживание и пропитание оплачивает фирма», — говорится в описании.
Полная свобода
Творческие профессии, как правило, малооплачиваемые, но вы работаете себе в удовольствие. Оператор машинной вышивки, к примеру, может получить как кассир в сетевом магазине. Около 20 тысяч рублей предлагает работодатель за неполный рабочий день.
Графический дизайнер, няня и вожатый в лагере также смогут заработать не более 20 тысяч рублей. Зато здесь обещают полную свободу действий и творческих решений.
А писатель Максим Горький был прав: «Когда труд — удовольствие, жизнь — хороша! Когда труд — обязанность, жизнь — рабство!».