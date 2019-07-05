Риелтору — полмиллиона, учителю — 10 тысяч: «заманчивые» вакансии Ростова

Итак, даже без опыта, как описывают работодатели, человек может минимум заработать на этом поприще от 30 тысяч рублей. Нужно непременно только быть уверенным в себе, коммуникабельным и целеустремленным. Компания обеспечит вас рабочим местом, базами контактов, и все это бесплатно! А если вы сможете мотивировать других сотрудников (нам не очень понятно, как это делается), то прибавка к зарплате — обеспечена. Однако об окладах нигде не сказано, сможете заработать только проценты с заключения договоров.