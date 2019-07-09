rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сделать бесплатным проезд для владельцев автомобилей предложили в Ростове

9 июля 2019, 10:12
Фото: Медиахолдинг1Mi
Ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для автолюбителей предложил житель Ростова-на-Дону, сообщается на сервисе «Активный ростовчанин».

По предложению автора, бесплатный проезд смогут получить жители и гости города, предъявившие водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля.

В защиту инициативы автор пишет, что это поможет освободить улицы Ростова от пробок, так как будет мотивировать оставлять личный транспорт дома.

Предложение пока поддержали два человека, один проголосовал против.

Напомним, эксперты опровергли возможность подорожания стоимости проезда в общественном транспорте Ростова до 50 рублей. Информация об этом появилась в ряде местных СМИ.

Материалы по теме
Новые правила проезда по соцкартам утвердили в Ростовской областиСкидку на проезд в общественном транспорте получат ростовчане при оплате картой Visa
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28