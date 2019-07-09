Сделать бесплатным проезд для владельцев автомобилей предложили в Ростове

По предложению автора, бесплатный проезд смогут получить жители и гости города, предъявившие водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля.
В защиту инициативы автор пишет, что это поможет освободить улицы Ростова от пробок, так как будет мотивировать оставлять личный транспорт дома.
Предложение пока поддержали два человека, один проголосовал против.
Напомним, эксперты опровергли возможность подорожания стоимости проезда в общественном транспорте Ростова до 50 рублей. Информация об этом появилась в ряде местных СМИ.