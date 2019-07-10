К бою готов: танки на границе России и Украины взволновали ростовчан

Танки на границе
В июле в социальных сетях появилось видео, на котором, по данным автора, показаны железнодорожный эшелон с танками и другой военной техникой на границе Ростовской области и Украины. На видео видно, что колонна с техникой на большой скорости едет по железной дороге.
Пользователь Twitter Igor Girkin из Украины сообщил, что технику доставляют в сторону Донбасса. Юзеры начали шутить в комментариях и назвали это подготовкой к телемосту с соседней страной.
Угроза безопасности
За три недели до этого, в конце июня, полномочный представитель президента России в ЮФО Владимир Устинов заявил о сохраняющейся угрозе безопасности Ростовской области со стороны Украины. По его словам, напряженными являются акватории Черного и Азовского морей, а также сухопутные территории Ростовской области и Крыма, граничащие с Украиной.
Полпред добавил, что на этих территориях создаются предпосылки возникновения угрозы безопасности России.
«Захват» Украины советскими танками
В июне глава управления верификации генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гудзь рассказал, что Россия якобы устанавливает вдоль границы военную технику, здесь также говорится и о Ростовской области. По его информации, возле границы уже якобы появились более 80 тысяч военных, а в Ростовской области якобы формируется 150-я мотострелковая дивизия.
Гудзь уверен, что у границы собрали 250 танков Т-62, которые производили во времена СССР. Следует учитывать, что российская сторона эти модели уже не применяет. Москва также неоднократно говорила, что угрозы для других государств нет.
Военные грузовики на границе
Опять же в июне у жителей Ростовской области началось бурное обсуждение появившеся в сервисе Google Earth информации, что на границе с Россией на Украине находится большое количество военной техники. Здесь говорится о танках и грузовиках, причина появления которых остается загадкой.
Вся эта информация подтверждается снимком, который был сделан со спутника.
Море пограничникам
В июне в Ростовской области пограничникам в пользование на 20 лет отдали часть Азовского моря. Речь идет об участке акватории бухты Андреева Таганрогского залива.
Распоряжение поступило от председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, теперь обычным гражданам доступ в бухту запрещен. Находиться здесь имеют право только пограничники.
Также стало известно, что в 300 населенных пунктах граничащих с Украиной, появится система экстренного оповещения. Комплекс охватит населенные пункты в 14 муниципалитетах.
Около 10 километров до границы
Еще в конце 2018 года пользователи в Интернете обратили внимание на спутниковые снимки, на которых была видна располагающаяся в Ростовской области недалеко от границы с Украиной военная техника. На фото можно заместить пригород Каменска-Шахтинского и сотни танков в 10 километрах от границы.
По словам пользователей, на этой территории находились несколько тысяч военных грузовиков. В одном из ростовских пабликов местный житель написал, что это воинская часть, в которой он служил и здесь естественно должны быть танки.