К бою готов: танки на границе России и Украины взволновали ростовчан

Еще в конце 2018 года пользователи в Интернете обратили внимание на спутниковые снимки, на которых была видна располагающаяся в Ростовской области недалеко от границы с Украиной военная техника. На фото можно заместить пригород Каменска-Шахтинского и сотни танков в 10 километрах от границы.