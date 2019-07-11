Водитель на загоревшемся грузовике с мусором чуть не сжег поле под Ростовом

Житель Новочеркасска заметил, что строительный мусор во время строительства в ТЦ «Батон» складывают в грузовики. Он поехал за одним из них, чтобы убедиться, что отходы довезут до полигона.
«На середине пути в грузовике загорелся мусор, после чего водитель доехал до поля и выгрузил здесь отходы. Активист в это время позвонил в полицию», — сказано в сообщении.
К месту возгорания приехали правоохранители, дружинники и представители власти. В отношении нарушителя составили протоколы и заставили убрать незаконную свалку.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал лично проследить за мусорной реформой в Ростовской области.