Власти Ростовской области оценили ущерб после пожара в музыкальном театре

«От огня нет никакого урона, сгорели металлочерепица и деревянные конструкции, но их должны были заменить в рамках проводимого ремонта. Ущерб оказался только моральный, так как коллектив испытал стресс», — сказано в сообщении.
Отмечается, что при тушении огня замочили несколько костюмов и залили водой шесть электрощитов. Сейчас используются тепловые пушки, чтобы осушить помещения.
Стало известно, что удалось спасти все декорации. Пожар произошел во вторник вечером из-за несоблюдения техники безопасности во время сварочных работ. Огонь успел уничтожить утеплитель на площади 350 квадратных метров.