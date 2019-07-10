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Власти Ростовской области оценили ущерб после пожара в музыкальном театре

10 июля 2019, 12:24
Фото: RostovGazeta
Ростовскому музыкальному театру, где накануне произошел крупный пожар, не было нанесено значительного ущерба, рассказали в правительстве региона.

«От огня нет никакого урона, сгорели металлочерепица и деревянные конструкции, но их должны были заменить в рамках проводимого ремонта. Ущерб оказался только моральный, так как коллектив испытал стресс», — сказано в сообщении.

Отмечается, что при тушении огня замочили несколько костюмов и залили водой шесть электрощитов. Сейчас используются тепловые пушки, чтобы осушить помещения.

Стало известно, что удалось спасти все декорации. Пожар произошел во вторник вечером из-за несоблюдения техники безопасности во время сварочных работ. Огонь успел уничтожить утеплитель на площади 350 квадратных метров.

По информации регионального УМЧС, никто не пострадал.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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