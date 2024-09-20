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Posted 20 сентября, 13:32

Published 20 сентября, 13:32

Modified 20 сентября, 13:34

Updated 20 сентября, 13:34

Шоумен из Ростова Дмитрий Дибров высказался о закрытии Comedy Club

Шоумен из Ростова Дмитрий Дибров не знал, что приглашен на закрытие Comedy Club

20 сентября 2024, 13:32
Фото: Pxhere
Шоумен из Ростова Дмитрий Дибров высказался о закрытии Comedy Club
Сюжет
Эксклюзив
Известный в России уроженец Ростова, телеведущий, журналист, продюсер, режиссер и шоумен Дмитрий Дибров сообщил корреспонденту RostovGazeta, что ничего не знает о закрытии Comedy Club.

Российское медиапространство всколыхнула громкая новость о закрытии юмористического шоу Comedy Club, о чем заявила пресс-служба телеканала.

За разъяснением ситуации, корреспондент RostovGazeta обратился к Дмитрию Диброву. Как уточняют СМИ, шоумен в числе многих звезд примет участие в заключительном выпуске передачи «Прощай, Comedy».

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Однако выяснилось, что российский телеведущий из Ростова не осведомлен о закрытии Comedy Club.

«Мне этого никто не говорил», — подчеркнул Дмитрий Дибров.

Ранее RostovGazeta сообщала, как аварийные дома Ростова показали в программе федерального канала.

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