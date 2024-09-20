Шоумен из Ростова Дмитрий Дибров не знал, что приглашен на закрытие Comedy Club

Posted 20 сентября, 13:32
Published 20 сентября, 13:32
Modified 20 сентября, 13:34
Updated 20 сентября, 13:34
Российское медиапространство всколыхнула громкая новость о закрытии юмористического шоу Comedy Club, о чем заявила пресс-служба телеканала.
За разъяснением ситуации, корреспондент RostovGazeta обратился к Дмитрию Диброву. Как уточняют СМИ, шоумен в числе многих звезд примет участие в заключительном выпуске передачи «Прощай, Comedy».
Однако выяснилось, что российский телеведущий из Ростова не осведомлен о закрытии Comedy Club.
«Мне этого никто не говорил», — подчеркнул Дмитрий Дибров.
Ранее RostovGazeta сообщала, как аварийные дома Ростова показали в программе федерального канала.