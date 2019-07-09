rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ремонт после пожара в музтеатре Ростова продолжат в среду

9 июля 2019, 15:34
Фото: RostovGazeta
Рабочие в среду смогут продолжить ремонт в Ростовском музыкальном театре, где во вторник произошел пожар, сообщил корреспонденту RostovGazeta начальник 40 отряда ФПС по Ростовской области Илья Нестеренко.

Напомним, в 17.00 из здания театра повалил дым, после чего очевидцы вызвали пожарных. Возгоранию присвоили третий ранг, а площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

«На площади 200 квадратных метров загорелся утеплитель под металлической крышей. Погибших и пострадавших нет, работам по ликвидации огня ничего не мешает», — пояснил Нестеренко.

Он добавил, что в работах задействовали свыше 100 специалистов. О причинах произошедшего информации нет.

В здании театра проходил ремонт, поэтому там находились около 20 рабочих, которых эвакуировали. По словам Нестеренко, в среду они смогут продолжить работы.

Материалы по теме
В Канаде из-за лесных пожаров были эвакуированы свыше 9 тыс. человек Пожар стал причиной гибели 14 российских подводников на глубоководном аппаратеКрупный пожар произошел на мусорном полигоне в Ростовской области
#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28