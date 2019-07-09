Ремонт после пожара в музтеатре Ростова продолжат в среду

Напомним, в 17.00 из здания театра повалил дым, после чего очевидцы вызвали пожарных. Возгоранию присвоили третий ранг, а площадь пожара составила около 200 квадратных метров.
«На площади 200 квадратных метров загорелся утеплитель под металлической крышей. Погибших и пострадавших нет, работам по ликвидации огня ничего не мешает», — пояснил Нестеренко.
Он добавил, что в работах задействовали свыше 100 специалистов. О причинах произошедшего информации нет.
В здании театра проходил ремонт, поэтому там находились около 20 рабочих, которых эвакуировали. По словам Нестеренко, в среду они смогут продолжить работы.