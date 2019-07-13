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Ростовский блогер Авакян пожаловался Бастрыкину на угрозы в СИЗО

13 июля 2019, 15:24
Фото: Гаспар Авакян/ вк
Находящийся под арестом блогер Гаспар Авакян обратился с жалобой к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, сообщается на странице активиста в соцсети «ВКонтакте».

Авакян пожаловался, что ему поступают угрозы от руководства СИЗО № 1. По его словам, все свои доводы он готов подтвердить на полиграфе.

«Авакяну угрожает большая опасностью. Ему практически не дают общаться с адвокатом наедине, письма его из СИЗО не уходят, письма ему также не поступают», — сказано в подписи к обращению.

Оно было передано адвокату, который и дал ему огласку.

Напомним, суд в Ростове продлил арест блогеру до 17 августа. Его обвиняют в вымогательстве 200 тысяч рублей у сотрудников полиции из Аксая, сам арестованный вину не признает и утверждает, что его подставили.

Блогер объявил голодовку, по словам его адвоката, он потерял более 10 килограммов.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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