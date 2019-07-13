Ростовский блогер Авакян пожаловался Бастрыкину на угрозы в СИЗО

Авакян пожаловался, что ему поступают угрозы от руководства СИЗО № 1. По его словам, все свои доводы он готов подтвердить на полиграфе.
«Авакяну угрожает большая опасностью. Ему практически не дают общаться с адвокатом наедине, письма его из СИЗО не уходят, письма ему также не поступают», — сказано в подписи к обращению.
Оно было передано адвокату, который и дал ему огласку.
Напомним, суд в Ростове продлил арест блогеру до 17 августа. Его обвиняют в вымогательстве 200 тысяч рублей у сотрудников полиции из Аксая, сам арестованный вину не признает и утверждает, что его подставили.