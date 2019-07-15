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Активистку Шевченко в Ростове хотят «закрыть» до 17 сентября

15 июля 2019, 09:39
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону срок домашнего ареста активистки Анастасии Шевченко сократили до 20 июля, однако следствие требует продлить меру пресечения до 17 сентября, заявили RostovGazeta в суде.

Активистку «Открытой России» задержали в январе после обыска в ее доме. Женщину подозревают в совершении преступления по делу об участии в нелегальных организациях — первое возбужденное уголовное дело в России по статье 284.1. Во время следствия умерла дочь Анастасии. Избирком 12 июля зарегистрировал выдвижение Шевченко в качестве кандидата в депутаты городской думы на довыборах на 14-м участке Октябрьского района.

«Срок домашнего ареста Анастасии Шевченко сократили до 20 июля, однако поступило новое рассмотрение этого дела», — отметили в суде.

Следствие намерено потребовать продление домашнего ареста Шевченко до 17 сентября. Дело будет рассмотрено во вторник в Ленинском районном суде.

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