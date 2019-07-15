Активистку Шевченко в Ростове хотят «закрыть» до 17 сентября

Активистку «Открытой России» задержали в январе после обыска в ее доме. Женщину подозревают в совершении преступления по делу об участии в нелегальных организациях — первое возбужденное уголовное дело в России по статье 284.1. Во время следствия умерла дочь Анастасии. Избирком 12 июля зарегистрировал выдвижение Шевченко в качестве кандидата в депутаты городской думы на довыборах на 14-м участке Октябрьского района.