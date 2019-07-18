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Перехват «врага» в небе на границе Ростовской области и Украины попал на видео

18 июля 2019, 09:36
Фото: Пресс-служба Южного военного округа
В Ростовской области более 20 летчиков истребительного авиационного полка провели учения по перехвату «нарушителей» воздушного пространства на границе с Украиной, сообщил пресс-центр ЮВО.

Экипажи истребителей Су-27 и Су-30 СМ поднялись в воздух для перехвата воздушных целей в составе пар и выполнили развороты на форсаже и боевые виражи, а также элементы высшего пилотажа: «бочку», «горку», «клин», петлю Нестерова. После чего выполнили переформировку в звенья и отработали элементы воздушного боя, действия в наступлении и обороне.

Все задачи летчики выполнили на сверхмалых высотах и на высотах до пяти километров. При отработке специальных упражнений летной подготовки летчики провели в небе более 200 минут.

Напомним, танки и военную технику засняли на границе Ростовской области и Украины.

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#Новости#Общество#Видео
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