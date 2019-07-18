Перехват «врага» в небе на границе Ростовской области и Украины попал на видео

Экипажи истребителей Су-27 и Су-30 СМ поднялись в воздух для перехвата воздушных целей в составе пар и выполнили развороты на форсаже и боевые виражи, а также элементы высшего пилотажа: «бочку», «горку», «клин», петлю Нестерова. После чего выполнили переформировку в звенья и отработали элементы воздушного боя, действия в наступлении и обороне.