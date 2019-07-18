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Ростовский Платов станет хабом при перелетах из Армении в Европу

18 июля 2019, 09:34
Фото: donland.ru
Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону станет пересадочным пунктом для авиарейсов из Республики Армения в Европу, сообщило региональное правительство.

Об этом стало известно на прошедшей рабочей встрече официальной делегации из Республики Армения с министром транспорта Ростовской области и представителями базового перевозчика Платова.

Кроме использования потенциала Платова, говорили об увеличении базовым перевозчиком аэропорта количества рейсов из Ростова в Ереван.

Отмечается, что за первые шесть месяцев 2019 года через Платов прошло 1,47 миллиона пассажиров.

Напомним, с 9 июля авиарейсы в Армению из Ростова стали ежедневными, что произошло на фоне запрета перелетов в Грузию.

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