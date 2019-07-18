Ростовский Платов станет хабом при перелетах из Армении в Европу

Об этом стало известно на прошедшей рабочей встрече официальной делегации из Республики Армения с министром транспорта Ростовской области и представителями базового перевозчика Платова.
Кроме использования потенциала Платова, говорили об увеличении базовым перевозчиком аэропорта количества рейсов из Ростова в Ереван.
Отмечается, что за первые шесть месяцев 2019 года через Платов прошло 1,47 миллиона пассажиров.
Напомним, с 9 июля авиарейсы в Армению из Ростова стали ежедневными, что произошло на фоне запрета перелетов в Грузию.