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Posted 25 июня 2019, 20:42

Published 25 июня 2019, 20:42

Modified 1 октября, 13:16

Updated 1 октября, 13:16

После запрета перелетов в Грузию авиарейсы из Ростова в Ереван стали ежедневными

25 июня 2019, 20:42
Авиарейсы из Ростова-на-Дону в Ереван сделают ежедневными с 9 июля 2019 года, говорится в сообщении авиакомпании «Азимут».

Известно, что в расписание перевозчика будут добавлены вечерние рейсы по вторникам и четвергам. По вторникам рейс будет отправляться из Ростова в 20.05, из Еревана в 23.25, по четвергам вылет из Ростова в 19.45, из Еревана в 23.15.

В понедельник, среду, пятницу и воскресенье вылет из Платова будет осуществляться в 08.30, в обратном направлении — в 12.00. По субботам вылет из Ростова запланирован на 20.05, из Еревана в 23.25 по местному времени для каждого аэропорта.

Напомним, что в Ростовской области упал спрос на поездки в Грузию после сложившейся политической ситуации, но даже несмотря на запрет перелетов, жители ищут другие способы для путешествия на территорию Грузии, в том числе и через Армению.

#Анна Петрова#Общество#Новости
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