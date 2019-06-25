После запрета перелетов в Грузию авиарейсы из Ростова в Ереван стали ежедневными

Известно, что в расписание перевозчика будут добавлены вечерние рейсы по вторникам и четвергам. По вторникам рейс будет отправляться из Ростова в 20.05, из Еревана в 23.25, по четвергам вылет из Ростова в 19.45, из Еревана в 23.15.