После запрета перелетов в Грузию авиарейсы из Ростова в Ереван стали ежедневными

Posted 25 июня 2019, 20:42
Published 25 июня 2019, 20:42
Modified 1 октября, 13:16
Updated 1 октября, 13:16
Известно, что в расписание перевозчика будут добавлены вечерние рейсы по вторникам и четвергам. По вторникам рейс будет отправляться из Ростова в 20.05, из Еревана в 23.25, по четвергам вылет из Ростова в 19.45, из Еревана в 23.15.
В понедельник, среду, пятницу и воскресенье вылет из Платова будет осуществляться в 08.30, в обратном направлении — в 12.00. По субботам вылет из Ростова запланирован на 20.05, из Еревана в 23.25 по местному времени для каждого аэропорта.
Напомним, что в Ростовской области упал спрос на поездки в Грузию после сложившейся политической ситуации, но даже несмотря на запрет перелетов, жители ищут другие способы для путешествия на территорию Грузии, в том числе и через Армению.