До 20 рейсов каждый день будут выполнять из Ростова в Москву в июле

Сразу несколько перевозчиков добавили рейсы из Ростова в Москву и обратно.
С 7 июля добавился ежедневный рейс с вылетом из Шереметьево в 02.55 мск и прибытием в Ростов в 05.00 мск. В обратном направлении самолет вылетает в 06.30 мск и приземляется в Москве в 08.45 мск.
Кроме того, с 8 июля по понедельникам, средам и пятницам из московского Внуково совершается перелет в Ростов в 10.00 мск с приземлением в полдень и с обратным вылетом в 12.35 мск и прибытием в Москву в 14.35 мск. Этот же рейс по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям вылетает из Москвы в 08.10 мск и прибывает в Платов в 10.00 мск, в обратном направлении вылет в 10.35 мск и приземление в Москве в 12.35 мск.
С 12 июля добавится рейс по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам с вылетом из московского Домодедово в 16.55 мск и прилетом в Ростов в 18.50, в обратном направлении вылет в 19.50 мск, приземление в Москве в 21.40 мск. По средам вылет из Москвы в 18.05 мск, из Платова в 21.00 мск.
Кроме того, в Платове ввели дополнительные рейсы в Санкт-Петербург, Ереван и Симферополь.