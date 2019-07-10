До 20 рейсов каждый день будут выполнять из Ростова в Москву в июле

Кроме того, с 8 июля по понедельникам, средам и пятницам из московского Внуково совершается перелет в Ростов в 10.00 мск с приземлением в полдень и с обратным вылетом в 12.35 мск и прибытием в Москву в 14.35 мск. Этот же рейс по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям вылетает из Москвы в 08.10 мск и прибывает в Платов в 10.00 мск, в обратном направлении вылет в 10.35 мск и приземление в Москве в 12.35 мск.