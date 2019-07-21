Фанаты «Спартака» первыми начали избивать сотрудников «Ростов-Арены» — Росгвардия

Posted 21 июля 2019, 10:23
Published 21 июля 2019, 10:23
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Фанаты зажигали файеры и петарды, хотя им разъясняли, что это является нарушением. «Один из болельщиков спровоцировал драку с контролером-распределителем. Последний сделал замечание нарушителю, после чего он ударил сотрудника», — говорится в публикации.
Отмечается, что всего задержали восемь человек. Изначально информация о конфликте поступила от фанатов, которые рассказали, что их не выпускали на улицу после матча «Ростов» — «Спартак», что привело к волнениям и нападению на людей ОМОНа.
РПЛ провела проверку по данному факту и выяснила, что во время игры фанаты нарушали общественный порядок и после матча начались задержания. Некоторые попытались отбить нарушителей, в результате чего задействовали ОМОН.
Свою версию произошедшего высказывала и ростовская полиция. Сам матч прошел в субботу, команды сыграли со счетом 2:2.