Дорогу к больнице в Кагальницкой Ростовской области отремонтируют до 10 октября

По словам министра транспорта Ростовской области Андрея Иванова, один из критериев включения объекта в программу нацпроекта — его социальная значимость для муниципалитета и городской агломерации в целом. «На улице Пушкина расположена районная больница. Новая дорога решит вопрос транспортной доступности медицинского учреждения для станичников и жителей Кагальницкого района, в том числе с ограниченными возможностями здоровья», — пояснил он.