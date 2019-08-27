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Дорогу к больнице в Кагальницкой Ростовской области отремонтируют до 10 октября

27 августа 2019, 12:55
Фото: pixabay.com
Капитальный ремонт улицы Пушкина в станице Кагальницкой Ростовской агломерации планируется завершить до 10 октября 2019 года, говорится в сообщении регионального правительства.

Ремонт ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Рабочие проводят ремонт на участке протяженностью 2,6 километра и площадью более 11,6 тысячи квадратных метров. Геодезические работы были проведены с применением спутниковой 3D-системы, это позволило оператору автогрейдера сделать ровное основание. В настоящее время подрядная организация производит укладку асфальтобетонной смеси и готовится к устройству обочин.

По словам министра транспорта Ростовской области Андрея Иванова, один из критериев включения объекта в программу нацпроекта — его социальная значимость для муниципалитета и городской агломерации в целом. «На улице Пушкина расположена районная больница. Новая дорога решит вопрос транспортной доступности медицинского учреждения для станичников и жителей Кагальницкого района, в том числе с ограниченными возможностями здоровья», — пояснил он.

Всего на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ростовской области в 2019 году предусмотрено 6,4 миллиарда рублей, из которых 2,2 миллиарда рублей — средства федерального бюджета.

В центральной части Ростова-на-Дону на месяц введут ограничения движения из-за технических работ на проспекте Ворошиловский на участке от улицы Пушкинская до Максима Горького.

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