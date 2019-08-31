Неделя Ростова: чума на границе, митинг погорельцев, поезда в Крым

Представитель пресс-службы правительства Ростовской области рассказал RostovGazeta, что поезда из Ростова в Крым не смогут пойти через главный вокзал из-за его перегруженности. По его словам, сейчас здесь очень плотный график и нет возможности принимать дополнительный объем из Крыма.