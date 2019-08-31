rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Неделя Ростова: чума на границе, митинг погорельцев, поезда в Крым

31 августа 2019, 13:53
Фото: https://pixabay.com
Прошедшая неделя в Ростове-на-Дону оказалась богатой на события. RostovGazeta подводит ее итоги, вспоминая самые интересные из них.

Роспотребнадзор в Ростовской области взял под контроль ситуацию на границе из-за вспышки чумы в украинской армии. Изначально СМИ писали, что вспышку опасной болезни зафиксировали среди военнослужащих Украины в Авдеевке Донецкой области. Говорилось о 12 заболевших военных.

Фото: pixabay.com

Представитель Роспотребнадзора рассказал RostovGazeta, что они учитывают эту информацию, на границе у них есть специалисты которые занимаются постоянной работой, направленной на защиту региона. Также из-за этой ситуации сотрудники ведомства получили инструктажи.

Жители Ростова-на-Дону, которые пострадали при крупном пожаре на Театральном спуске, организовали митинг у Донской государственной публичной библиотеки. Его посвятили годовщине с момента пожара.

Участниками стали люди, потерявшие имущество при возгорании. Мероприятия было согласовано с властями.

Речь идет о пожаре летом 2017 года, когда сгорели более 100 домов. Тогда один человек погиб и десятки получили ранения. Сейчас продолжается расследование следователями, в деле примерно 700 человек потерпевших, а ущерб оценивается в миллиард рублей.

Фото: rostovgazeta.ru

На этой неделе также стало известно, что земельные участки, где произошел пожар, скупят по рыночной цене.

Действующее законодательство предусматривает единственный способ выкупить такие земли — это размещение здесь объектов местного значения. Власти намерены включить в программу строительство дорог, что позволит в последующем выкупить земельные участки по рыночной стоимости.

Представитель пресс-службы правительства Ростовской области рассказал RostovGazeta, что поезда из Ростова в Крым не смогут пойти через главный вокзал из-за его перегруженности. По его словам, сейчас здесь очень плотный график и нет возможности принимать дополнительный объем из Крыма.

Фото: https://pixabay.com

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту откроют в конце года. Длина всей Крымской железной дороги превышет 1,3 тысячи километров. По некоторым данным, из 11 городов России будут ходить через Керченский пролив пассажирские поезда, в том числе из Ростова.

Материалы по теме
Погорельцы с Театрального спуска вышли на митинг в РостовеПоезда в Крым не пойдут через главный вокзал РостоваРоспотребнадзор Ростова держит на контроле ситуацию со вспышкой чумы в войсках ВСУ
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28