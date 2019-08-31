Неделя Ростова: чума на границе, митинг погорельцев, поезда в Крым

Роспотребнадзор в Ростовской области взял под контроль ситуацию на границе из-за вспышки чумы в украинской армии. Изначально СМИ писали, что вспышку опасной болезни зафиксировали среди военнослужащих Украины в Авдеевке Донецкой области. Говорилось о 12 заболевших военных.
Представитель Роспотребнадзора рассказал RostovGazeta, что они учитывают эту информацию, на границе у них есть специалисты которые занимаются постоянной работой, направленной на защиту региона. Также из-за этой ситуации сотрудники ведомства получили инструктажи.
Жители Ростова-на-Дону, которые пострадали при крупном пожаре на Театральном спуске, организовали митинг у Донской государственной публичной библиотеки. Его посвятили годовщине с момента пожара.
Участниками стали люди, потерявшие имущество при возгорании. Мероприятия было согласовано с властями.
Речь идет о пожаре летом 2017 года, когда сгорели более 100 домов. Тогда один человек погиб и десятки получили ранения. Сейчас продолжается расследование следователями, в деле примерно 700 человек потерпевших, а ущерб оценивается в миллиард рублей.
На этой неделе также стало известно, что земельные участки, где произошел пожар, скупят по рыночной цене.
Действующее законодательство предусматривает единственный способ выкупить такие земли — это размещение здесь объектов местного значения. Власти намерены включить в программу строительство дорог, что позволит в последующем выкупить земельные участки по рыночной стоимости.
Представитель пресс-службы правительства Ростовской области рассказал RostovGazeta, что поезда из Ростова в Крым не смогут пойти через главный вокзал из-за его перегруженности. По его словам, сейчас здесь очень плотный график и нет возможности принимать дополнительный объем из Крыма.
Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту откроют в конце года. Длина всей Крымской железной дороги превышет 1,3 тысячи километров. По некоторым данным, из 11 городов России будут ходить через Керченский пролив пассажирские поезда, в том числе из Ростова.