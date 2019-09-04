Таможенника в Ростове будут судить за аферу на 1,5 млн рублей и хранение оружия

В 2016 году фигурант на работе внес в систему недостоверную информацию вывозимом и ввозимом автомобиле Toyota Prado. При этом он не проверял наличие самой машины.
Обвиняемый закрыл и потом снова открыл таможенную процедуру временного ввоза. Это привело к тому, что бюджет не уплатили 1,5 миллиона рублей таможенных платежей.
Кроме того, в 2016 году таможенник незаконно купил боевой пистолет и патроны. Их он хранил у себя в квартире.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростове вынесли приговор преступной группировке, обманным путем получившей от банков 2,1 миллиарда рублей.