Ростовская модель Костенко заявила, что ее отец затмил Билла Гейтса

Posted 12 сентября 2019, 12:50
Published 12 сентября 2019, 12:50
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Костенко привела в пример текст открытки, которую она подарила отцу много лет назад. «Дмитрий Менделеев — „отец“ водки, Билл Гейтс — „отец“ Microsoft… Но ты „задвинул“ их всех! Ты стал моим отцом!» — написала Костенко.
Она добавила, что он вырастил дочь и посадил дерево. Также ростовчанка добавила фото, на котором она стоит с дочерью и отцом.
Эти строки были написаны в честь дня рождения отца Костенко. Ему исполнилось 48 лет. Пользователи в комментариях поздравили мужчину и пожелали ему здоровья.
Напомним, что сейчас модель ждет второго ребенка от футболиста Дмитрия Тарасова.