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Posted 12 сентября 2019, 12:50

Published 12 сентября 2019, 12:50

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Ростовская модель Костенко заявила, что ее отец затмил Билла Гейтса

12 сентября 2019, 12:50
Модель из Ростова-на-Дону Анастасия Костенко написала, что ее отец затмил создателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, сообщается в Instagram девушки.

Костенко привела в пример текст открытки, которую она подарила отцу много лет назад. «Дмитрий Менделеев — „отец“ водки, Билл Гейтс — „отец“ Microsoft… Но ты „задвинул“ их всех! Ты стал моим отцом!» — написала Костенко.

Она добавила, что он вырастил дочь и посадил дерево. Также ростовчанка добавила фото, на котором она стоит с дочерью и отцом.

Эти строки были написаны в честь дня рождения отца Костенко. Ему исполнилось 48 лет. Пользователи в комментариях поздравили мужчину и пожелали ему здоровья.

Напомним, что сейчас модель ждет второго ребенка от футболиста Дмитрия Тарасова.

#Общество#Новости
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