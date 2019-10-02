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Чиновницу уволили под Ростовом за незаконную раздачу земли казакам

2 октября 2019, 06:04
Фото: torange.biz/CC-BY 4.0
В Каменском районе уволили председателя комитета по управлению имуществом, которую осудили за раздачу земельных участков казакам, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Председатель передала в аренду хуторскому казачьему обществу два земельных участка площадью 426 гектаров. У них не было возможности самостоятельно обрабатывать поля, поэтому участки отдали в субаренду.

Отмечается, что землю передавали без проведения торгов. После этого завели уголовное дело по факту превышения полномочий.

Однако уголовное дело в отношении чиновницы прекратили, ей назначили штраф в размере 35 тысяч рублей. При этом женщина продолжила работать на своем посту. По требованию прокурора государственная служащая была уволена.

Ранее более 70 миллионов рублей налогов взыскали с конкурсного управляющего завода под Ростовом.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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