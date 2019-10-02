Чиновницу уволили под Ростовом за незаконную раздачу земли казакам

Председатель передала в аренду хуторскому казачьему обществу два земельных участка площадью 426 гектаров. У них не было возможности самостоятельно обрабатывать поля, поэтому участки отдали в субаренду.
Отмечается, что землю передавали без проведения торгов. После этого завели уголовное дело по факту превышения полномочий.
Однако уголовное дело в отношении чиновницы прекратили, ей назначили штраф в размере 35 тысяч рублей. При этом женщина продолжила работать на своем посту. По требованию прокурора государственная служащая была уволена.