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Posted 7 октября 2019, 10:57

Published 7 октября 2019, 10:57

Modified 24 декабря 2024, 18:18

Updated 24 декабря 2024, 18:18

Директор школы под Ростовом засудила чиновников за незаконное уголовное дело

7 октября 2019, 10:57
В Ростовской области директор школы отсудила у чиновников 100 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование, сообщает Ростовский областной суд.

В июле 2018 года в отношении директора Большеремонтненской средней школы завели уголовное дело по подозрению в присвоении 10 тысяч рублей. Она находилась под подпиской о невыезде.

В феврале суд оправдал женщину, после чего она потребовала от Минфина 800 тысяч рублей компенсации. Она рассказала, что у нее ухудшилось здоровье, на работе к ней пропало доверие.

Ремонтненский районный суд взыскал в ее пользу 40 тысяч рублей. Это решение было обжаловано.

Следующая инстанция установила, что у педагога 40-летний стаж, она является учителем русского языка. Из-за уголовного дела она получила репутационные потери.

Размер компенсации изменили до 100 тысяч рублей.

#Общество#Новости
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