Директор школы под Ростовом засудила чиновников за незаконное уголовное дело

Posted 7 октября 2019, 10:57
Published 7 октября 2019, 10:57
Modified 24 декабря 2024, 18:18
Updated 24 декабря 2024, 18:18
В июле 2018 года в отношении директора Большеремонтненской средней школы завели уголовное дело по подозрению в присвоении 10 тысяч рублей. Она находилась под подпиской о невыезде.
В феврале суд оправдал женщину, после чего она потребовала от Минфина 800 тысяч рублей компенсации. Она рассказала, что у нее ухудшилось здоровье, на работе к ней пропало доверие.
Ремонтненский районный суд взыскал в ее пользу 40 тысяч рублей. Это решение было обжаловано.
Следующая инстанция установила, что у педагога 40-летний стаж, она является учителем русского языка. Из-за уголовного дела она получила репутационные потери.
Размер компенсации изменили до 100 тысяч рублей.