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Павел Мамаев рассказал, почему захотел ФК «Ростов»

7 октября 2019, 14:44
Фото: ПЛАСТИКА / youtube.com
Новый игрок футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев рассказал причины, по которым выбрал команду, сообщил игрок в интервью супруге.

Мамаев рассказал, что его поразила первая встреча с руководством, в том числе главным тренером Валерием Карпиным. По его словам, это был очень теплый и искренний прием.

«Я оказался в ступоре, мне было безумно приятно. После первого разговора они заставили меня очень сильно задуматься, чтобы не перейти в «Ростов», — уточнил игрок.

Он добавил, что это был один из ключевых моментов, повлиявших на выбор клуба. Мамаев уточнил, что сейчас в команде очень сильный состав.

Напомним, футболист подписал контракт с клубом после нескольких месяцев колонии. Его осудили за две драки в центре Москвы.

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#Новости#Илья Ульянов#Спорт
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