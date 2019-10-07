Павел Мамаев рассказал, почему захотел ФК «Ростов»

Мамаев рассказал, что его поразила первая встреча с руководством, в том числе главным тренером Валерием Карпиным. По его словам, это был очень теплый и искренний прием.
«Я оказался в ступоре, мне было безумно приятно. После первого разговора они заставили меня очень сильно задуматься, чтобы не перейти в «Ростов», — уточнил игрок.
Он добавил, что это был один из ключевых моментов, повлиявших на выбор клуба. Мамаев уточнил, что сейчас в команде очень сильный состав.
Напомним, футболист подписал контракт с клубом после нескольких месяцев колонии. Его осудили за две драки в центре Москвы.