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Мамаев провел первую тренировку за ФК «Ростов»

4 октября 2019, 10:48
Фото: vk.com/fcrostov
Скандально известный Павел Мамаев провел первую тренировку за футбольный клуб «Ростов» в общей группе, сообщается на сайте команды.

С начала недели у Мамаева были индивидуальные тренировки. У него остались отличные впечатления после них.

Игрок заявил, что начинает наверстывать то, что упустил за последний год. В пятницу футболистам назначили легкую тренировку, поэтому Мамаев смог позаниматься с ними.

Клуб опубликовал фото, на которых показал тренирующегося спортсмена. Мамаев подписал контракт с «Ростовом» в минувшую пятницу. Сотрудничество рассчитано на два года.

Футболист стал известен после двух драк в центре Москвы. Из-за них он просидел несколько месяцев в колонии.

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