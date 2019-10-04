Мамаев провел первую тренировку за ФК «Ростов»

С начала недели у Мамаева были индивидуальные тренировки. У него остались отличные впечатления после них.
Игрок заявил, что начинает наверстывать то, что упустил за последний год. В пятницу футболистам назначили легкую тренировку, поэтому Мамаев смог позаниматься с ними.
Клуб опубликовал фото, на которых показал тренирующегося спортсмена. Мамаев подписал контракт с «Ростовом» в минувшую пятницу. Сотрудничество рассчитано на два года.
Футболист стал известен после двух драк в центре Москвы. Из-за них он просидел несколько месяцев в колонии.