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Posted 7 октября 2019, 14:35

Published 7 октября 2019, 14:35

Modified 24 декабря 2024, 18:26

Updated 24 декабря 2024, 18:26

Игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев остался практически без друзей после колонии

7 октября 2019, 14:35
Новый игрок футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев заявил, что во время истории с уголовным преследованием от него отвернулись многие знакомые, рассказал спортсмен в интервью супруге Алане.

Мамаев пояснил, что ко многому поменял отношение после судимости. Он добавил, что в какой-то мере понял значение слова «друг».

«Очень много людей в свое время говорили про поддержку в любой ситуации, однако на деле они повели себя иначе. Остались только единицы, на пальцах одной руки можно пересчитать», — рассказал футболист.

Он уточнил, что оказался в восторге от команды, руководства и болельщиков. Неожиданно для него футболиста тепло приняли.

Добавим, что Мамаев подписал контракт с «Ростов» после того, как несколько месяцев провел в колонии за избиение людей в центре Москвы.

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