Игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев остался практически без друзей после колонии

Posted 7 октября 2019, 14:35
Published 7 октября 2019, 14:35
Modified 24 декабря 2024, 18:26
Updated 24 декабря 2024, 18:26
Мамаев пояснил, что ко многому поменял отношение после судимости. Он добавил, что в какой-то мере понял значение слова «друг».
«Очень много людей в свое время говорили про поддержку в любой ситуации, однако на деле они повели себя иначе. Остались только единицы, на пальцах одной руки можно пересчитать», — рассказал футболист.
Он уточнил, что оказался в восторге от команды, руководства и болельщиков. Неожиданно для него футболиста тепло приняли.
Добавим, что Мамаев подписал контракт с «Ростов» после того, как несколько месяцев провел в колонии за избиение людей в центре Москвы.