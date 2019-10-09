Власти Ростовской области объяснили, почему донское вино лучше европейского

Теларова отметила, что самое главное требование качества — это потребитель, и то, нравится ли ему вино, готов ли он его покупать. Она добавила, что у вина Ростовской области есть издержки из-за особенностей — виноград накрывают на холодное время. «Но наши автохтонные сорта произрастают только у нас. Тот же „Красностоп Золотовский“, выращенный в Анапе, это уже не тот „Красностоп Золотовский“, хотя он и будет так называться», — заключила директор департамента потребрынка.