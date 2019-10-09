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Власти Ростовской области объяснили, почему донское вино лучше европейского

9 октября 2019, 14:55
Фото: pixabay.com
Качество донского вина контролируют лучше, чем в Европе, считает директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

На пресс-конференции в среду был задан вопрос о качестве донских вин в сравнении с европейским.

«Что касается качества, то в Европе оно ниже, чем у нас. То, что там пронумерованы виноградники, и с каждой лозой собственник разговаривает… Поверьте мне, у нас примерно такая же ситуация. Каждый производитель, что называется, знает свою лозу и виноградник в лицо. Требования качества контролируются со стороны соответствующих органов системно», — рассказала Теларова.

Коммерческий директор «Вилла Звезда» Дмитрий Радаев сообщил, что лицензия защищенного географического указания «Долина Дона» предполагает, что виноградники находятся в реестре, на каждом этапе подаются данные: сколько собрано винограда в килограммах, сколько виноматериала и так далее. «И если есть какие-то отклонения, в меньшую или большую сторону, то возникают вопросы. Если производитель должен был выпустить 100 бутылок, а выпустил 80, то куда 20 делись? Он также не может произвести из пяти килограммов винограда несколько цистерн вина. Это все контролируется достаточно жестко», — пояснил он.

Теларова отметила, что самое главное требование качества — это потребитель, и то, нравится ли ему вино, готов ли он его покупать. Она добавила, что у вина Ростовской области есть издержки из-за особенностей — виноград накрывают на холодное время. «Но наши автохтонные сорта произрастают только у нас. Тот же „Красностоп Золотовский“, выращенный в Анапе, это уже не тот „Красностоп Золотовский“, хотя он и будет так называться», — заключила директор департамента потребрынка.

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