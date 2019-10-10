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Потери экономики Ростовской области связаны с банкротством «Евродона» — эксперт

10 октября 2019, 04:59
Фото: pixabay.com
Доктор экономических наук Адам Альбеков заявил, что предприятие «Евродон» появлияло на экономическую ситуацию в Ростовской области, пишет Don24.

По его словам, ухудшение финансовых результатов бизнеса в регионе связано с обанкротившимся «Евродоном». Дело в том, что эта компания и еще несколько, которые ей подконтрольны, не работают с 2018 года. Из-за этого они перестали платить налоги.

Эксперт уверен, что это стало причиной арифметического роста убытков. Они превысили 90 миллиардов рублей.

Альбеков добавил, что реальная ситуация в финансово-экономической сфере является стабильной.

Добавим, что принадлежавшее ранее бизнесмену Вадиму Ванееву ООО «Евродон» было признано банкротом в 2018 году.

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#Новости#Илья Ульянов#Экономика
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