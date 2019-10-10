Потери экономики Ростовской области связаны с банкротством «Евродона» — эксперт

По его словам, ухудшение финансовых результатов бизнеса в регионе связано с обанкротившимся «Евродоном». Дело в том, что эта компания и еще несколько, которые ей подконтрольны, не работают с 2018 года. Из-за этого они перестали платить налоги.
Эксперт уверен, что это стало причиной арифметического роста убытков. Они превысили 90 миллиардов рублей.
Альбеков добавил, что реальная ситуация в финансово-экономической сфере является стабильной.
Добавим, что принадлежавшее ранее бизнесмену Вадиму Ванееву ООО «Евродон» было признано банкротом в 2018 году.