Недореволюционеры: станут ли выходить на митинги после показательного суда в Ростове

«Если кто-то оказывается в такой ситуации, перед лицом нашего родного Левиафана, перед лицом государственного насилия, с которым очень трудно справиться, особенно если речь идет не о Москве и не Санкт-Петербурге. Потому что в столичных городах в больших городах это все-таки проще, больше возможностей куда-то обратиться. Все это просто громче, виднее. Прозрачнее. А велика страна моя родная. И чем дальше от центра, тем более вяло расходятся волны и тем сложнее бороться. Здесь много СМИ, в том числе есть независимые. Есть разные правозащитные организации. Много есть куда кидаться. Там кидаться некуда. Поэтому, поскольку сейчас все-таки информационное пространство общее, и оно не зависит от физических расстояний, то обращайтесь в СПЧ, обращайтесь ко мне, в частности. Пишите, уже сейчас получили действительно люди какие-то страшные сроки невменяемые», — говорит Сванидзе.