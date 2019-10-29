rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове полицейские пытались специально сбить на машине бездомного алабая

29 октября 2019, 08:23
Фото: instagram.com/larina_olala
дтп полиция собака
Вызванные для отлова бездомной крупной собаки полицейские в Ростове-на-Дону попытались сбить животное на автомобиле, видео опубликовали очевидцы в соцсети.

«Сегодня в ж/д районе был замечен алабай. Возможно, потеряшка. На него жителями был вызван отлов и полиция. А вот как полиция пыталась задержать и обезвредить животное!» — написал автор поста.

На опубликованном ролике видно, как машина спецслужбы намеренно наезжает на идущую собаку, от чего ту отбрасывает в сторону. Автор ролика просит прокуратуру проверить действия сотрудников полиции.

Свидетелями стали многие ростовчане. «Видела как ее ловили, сказали она пять котов порвала и на бабку нападала, но на „Акварели“ она вела себя абсолютно спокойно, и это совсем не совпадает с тем, что говорили люди», — написала одна из горожанок.

Отмечается, что собаку в итоге передали в приют безнадзорных животных, это оказалась сука среднеазиатской овчарки, у нее шок, но явных повреждений нет. Сотрудники приюта пытаются найти ее старого хозяина или новую семью.

Ранее ростовчане осудили горожанина, искупавшего собаку на автомойке.

Материалы по теме
В Ростове водитель-живодер раздавил дворовую собакуНе люди, а звери: в Ростовской области активизировались живодерыЛовушки из пластиковых бутылок начали разбрасывать живодеры в Ростове
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28