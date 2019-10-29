В Ростове полицейские пытались специально сбить на машине бездомного алабая

«Сегодня в ж/д районе был замечен алабай. Возможно, потеряшка. На него жителями был вызван отлов и полиция. А вот как полиция пыталась задержать и обезвредить животное!» — написал автор поста.
На опубликованном ролике видно, как машина спецслужбы намеренно наезжает на идущую собаку, от чего ту отбрасывает в сторону. Автор ролика просит прокуратуру проверить действия сотрудников полиции.
Свидетелями стали многие ростовчане. «Видела как ее ловили, сказали она пять котов порвала и на бабку нападала, но на „Акварели“ она вела себя абсолютно спокойно, и это совсем не совпадает с тем, что говорили люди», — написала одна из горожанок.
Отмечается, что собаку в итоге передали в приют безнадзорных животных, это оказалась сука среднеазиатской овчарки, у нее шок, но явных повреждений нет. Сотрудники приюта пытаются найти ее старого хозяина или новую семью.