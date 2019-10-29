В Ростове полицейские пытались специально сбить на машине бездомного алабая

Свидетелями стали многие ростовчане. «Видела как ее ловили, сказали она пять котов порвала и на бабку нападала, но на „Акварели“ она вела себя абсолютно спокойно, и это совсем не совпадает с тем, что говорили люди», — написала одна из горожанок.