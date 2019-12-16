Ростовские водители с 2013 года стали вдвое реже лихачить на дорогах

При расчетах учитывали превышение скорости не менее чем на 20 километров в час на участках с ограничением скорости в 60 километров в час. При этом не учитывали автомобили со скоростью менее 40 километров в час и показания межсезонья и зимы, когда на результат могла повлиять погода.