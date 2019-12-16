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Ростовские водители с 2013 года стали вдвое реже лихачить на дорогах

16 декабря 2019, 07:29
Фото: pixino.com
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В два раза реже стали превышать скорость водители Ростова-на-Дону за период с 2013 года, сообщили аналитики Яндекс.Навигатора.

При исследовании посчитали время, в течение которого водители ехали с превышением скорости, и сравнили его с общим временем поездок. Результат показал, что в 2019 году время, в которое водители ехали с превышением скорости, сократилось до 3% с 7% в 2013 году.

При расчетах учитывали превышение скорости не менее чем на 20 километров в час на участках с ограничением скорости в 60 километров в час. При этом не учитывали автомобили со скоростью менее 40 километров в час и показания межсезонья и зимы, когда на результат могла повлиять погода.

Отмечается, что снижение показателей объясняется увеличением числа камер на дорогах, которых в Ростовской области за два года стало в 2,2 раза больше.

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