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Posted 15 декабря 2019, 06:23

Published 15 декабря 2019, 06:23

Modified 1 октября, 14:55

Updated 1 октября, 14:55

Перестрелку устроили водители в Новочеркасске из-за парковки

15 декабря 2019, 06:23
В Новочеркасске Ростовской области произошла перестрелка, в которой участвовали водители автомобилей, пишет Donday.

Происшествие случилось в субботу на улице Комитетской. В районе дома № 70 поссорились два водителя из-за парковочного места.

«Один из участников конфликта достал пневматический пистолет и открыл огонь. Он несколько раз выстрелил в своего обидчика», — сказано в сообщении.

Отмечается, что 23-летнего пострадавшего доставили в медицинское учреждении. Информации от официальных ведомств не поступало.

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