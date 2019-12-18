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Дельфийские игры, арест Быковской и взрыв в Шахтах стали главными темами года на Дону

18 декабря 2019, 08:42
дельфийские игрф татьяна быковская взрыв шахты
В 2019 году жители Ростова-на-Дону и области больше всего интересовались Дельфийскими играми, выяснили аналитики Яндекса.

Именно XVIII молодежные Дельфийские игры, проходившие в Ростове, заняли первую строчку топа. На втором и третьем местах арест министра регионального Минздрава Татьяны Быковской и взрыв газа в жилом доме в Шахтах, произошедший 14 января. Кроме того, ростовчане интересовались арестом замгубернатора области Сергея Сидаша и выступлением группировки «Ленинград» на «Ростов-Арене».

Дом в г. ШахтыДом в г. Шахты
Татьяна Быковская, справаТатьяна Быковская, справа
Участники Дельфийских игрУчастники Дельфийских игр
Дом в г. Шахты
Фото: RostovGazeta

Из мировых событий чаще всего искали информацию о выборах в Украине, пожаре в Нотр-Дам де Пари и протестных голосованиях и митингах в Москве. Из людей ростовчанам более всего были интересны президент Украины Владимир Зеленский, японский геймдизайнер Хидео Кодзима и шведская школьница и экологическая активистка Грета Тунберг.

Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Грета ТунбергГрета Тунберг
Владимир Зеленский
Фото: wikimedia.org

Самыми популярными спортивными событиями стали бои Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье, Федор Емельяненко — Райан Бейдер и Александр Емельяненко — Михаил Кокляев.

Из фильмов ростовчане чаще всего искали «Т-34», «Джокер» и «Мстители: финал», из сериалов «Игру престолов», «Чернобыль» и «Жуки». Среди песен в лидеры вышли «Пчеловод» RASA и «Зацепила» с «Алкоголичкой» Артура Пирожкова.

Ранее стала известна самая популярная секс-игрушка ростовчан.

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