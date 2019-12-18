Дельфийские игры, арест Быковской и взрыв в Шахтах стали главными темами года на Дону

Из мировых событий чаще всего искали информацию о выборах в Украине, пожаре в Нотр-Дам де Пари и протестных голосованиях и митингах в Москве. Из людей ростовчанам более всего были интересны президент Украины Владимир Зеленский, японский геймдизайнер Хидео Кодзима и шведская школьница и экологическая активистка Грета Тунберг.