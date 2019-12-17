Росстат выявил регионы с самой высокой зарплатой у младшего медперсонала

Аналитики оценивали зарплаты сестер-хозяек, младших медсестер, санитаров, медрегистраторов, сообщает News.ru.
Второе место рейтинга заняла Чукотка, где средний доход младшего медперсонала составил 90,5 тысяч рублей. На третьей строчке - Сахалин, где данный показатель равен 72,68 тысячам рублей.
Самые низкие доходы у младшего медперсонала оказались в Ингушетии (21,56 тысяч рублей), в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии (около 22 тысяч рублей).
Однако эксперты выяснили, что среди предложений о вакансиях на анализируемые должности в ЯНАО предложений о заработной плате в 92 тысячи рублей нет. Так, в одной из больниц санитаркам обещают платить не более 30 тысяч рублей, а медсёстрам - не более 65 тысяч рублей.