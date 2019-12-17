Росстат выявил регионы с самой высокой зарплатой у младшего медперсонала

Однако эксперты выяснили, что среди предложений о вакансиях на анализируемые должности в ЯНАО предложений о заработной плате в 92 тысячи рублей нет. Так, в одной из больниц санитаркам обещают платить не более 30 тысяч рублей, а медсёстрам - не более 65 тысяч рублей.