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Росстат выявил регионы с самой высокой зарплатой у младшего медперсонала

17 декабря 2019, 10:20
Фото: pxhere.com
Согласно данным Росстата, разница в заработных платах младшего медицинского персонала в российских регионах остаётся значительной. Больше всего, 91,73 тысячи рублей в среднем, получают работники данного профиля в ЯНАО.

Аналитики оценивали зарплаты сестер-хозяек, младших медсестер, санитаров, медрегистраторов, сообщает News.ru.

Второе место рейтинга заняла Чукотка, где средний доход младшего медперсонала составил 90,5 тысяч рублей. На третьей строчке - Сахалин, где данный показатель равен 72,68 тысячам рублей.

Самые низкие доходы у младшего медперсонала оказались в Ингушетии (21,56 тысяч рублей), в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии (около 22 тысяч рублей).

Однако эксперты выяснили, что среди предложений о вакансиях на анализируемые должности в ЯНАО предложений о заработной плате в 92 тысячи рублей нет. Так, в одной из больниц санитаркам обещают платить не более 30 тысяч рублей, а медсёстрам - не более 65 тысяч рублей.

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