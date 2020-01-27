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Posted 27 января 2020, 12:08

Published 27 января 2020, 12:08

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Отставки главы Госжилинспекции потребовали в Ростове

27 января 2020, 12:08
В Ростове-на-Дону требуют отставки руководителя региональной Госжилинспекции, сообщила пресс-служба отделения ЛДПР по Ростовской области.

С таким требованием выступил депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев, соответствующий запрос он направил губернатору региона Василию Голубеву.

Поводом послужили неоднократные жалобы жителей области на бездействие Госжилинспекции и нарушения законодательства ее сотрудниками. При этом указанные жителями факты подтвердили прокурорские проверки. В частности, орган постоянно уклонялся от разбирательств массовой подделки протоколов собраний собственников многоквартирных домов в Ростове в интересах группы УК «Лидер». Кроме того, по данным Фкдяева, инспекция неоднократно утверждала переход домов под контроль УК, не проверяя подлинность решения и игнорируя жалобы жильцов многоэтажек. Также Госжилинспекция якобы игнорировала результат проверок и не выполняла вынесенных предписаний.

Как считает депутат, такая ситуация возникла из-за несоответствие руководителя Госжилинспекции области Павла Асташева занимаемой должности.

Ранее Евгений Федяев призвал бороться с коррупцией в Ростовской области китайскими методами.

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