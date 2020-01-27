Отставки главы Госжилинспекции потребовали в Ростове

Поводом послужили неоднократные жалобы жителей области на бездействие Госжилинспекции и нарушения законодательства ее сотрудниками. При этом указанные жителями факты подтвердили прокурорские проверки. В частности, орган постоянно уклонялся от разбирательств массовой подделки протоколов собраний собственников многоквартирных домов в Ростове в интересах группы УК «Лидер». Кроме того, по данным Фкдяева, инспекция неоднократно утверждала переход домов под контроль УК, не проверяя подлинность решения и игнорируя жалобы жильцов многоэтажек. Также Госжилинспекция якобы игнорировала результат проверок и не выполняла вынесенных предписаний.