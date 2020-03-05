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Posted 5 марта 2020, 13:57

Published 5 марта 2020, 13:57

Modified 17 сентября 2022, 16:51

Updated 17 сентября 2022, 16:51

Экспозицию «Самбекских высот» обсудили в Ростове на общественных слушаниях

5 марта 2020, 13:57
В Ростове-на-Дону прошли общественные слушания по обсуждения экспозиции мемориального комплекса «Самбекские высоты», сообщило правительство Ростовской области.

В историческом парке «Россия — моя история» выступили региональный министр культуры области Анна Дмитриева, представители органов власти, областных и муниципальных музеев Ростовской области, молодежных общественных объединений, образовательных учреждений, ветераны Великой Отечественной войны.

Участники слушаний смогли увидеть трехмерную визуальную экспозицию, на посещение которой вместе с экскурсоводом уйдет примерно 1,5-2 часа, а при полном ознакомлении самостоятельно от 4,5 до шести часов.

Кроме того, на слушаниях провели анкетирование по поводу наполнения экспозиции, которая вместе с базой данных будет пополняться после открытия. Происходить это будет после представления и изучения на предмет исторической ценности предложенных предметов.

Ранее глава Ростовской области пообещал, что строительство комплекса «Самбекские высоты» завершат в срок.

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