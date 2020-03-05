Экспозицию «Самбекских высот» обсудили в Ростове на общественных слушаниях

Posted 5 марта 2020, 13:57
Published 5 марта 2020, 13:57
Modified 17 сентября 2022, 16:51
Updated 17 сентября 2022, 16:51
В историческом парке «Россия — моя история» выступили региональный министр культуры области Анна Дмитриева, представители органов власти, областных и муниципальных музеев Ростовской области, молодежных общественных объединений, образовательных учреждений, ветераны Великой Отечественной войны.
Участники слушаний смогли увидеть трехмерную визуальную экспозицию, на посещение которой вместе с экскурсоводом уйдет примерно 1,5-2 часа, а при полном ознакомлении самостоятельно от 4,5 до шести часов.
Кроме того, на слушаниях провели анкетирование по поводу наполнения экспозиции, которая вместе с базой данных будет пополняться после открытия. Происходить это будет после представления и изучения на предмет исторической ценности предложенных предметов.
Ранее глава Ростовской области пообещал, что строительство комплекса «Самбекские высоты» завершат в срок.