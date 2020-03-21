Ростовчане высмеяли мужчину в костюме средневекового доктора

Автор публикации разместил фото, показав человека в черном костюме. На его лице была большая маска.
«Ростовская мода, сезон «Весна-2020», — сказано в подписи к снимку. Пользователи в комментариях пошутили, что этот костюм спасет от «Воронавируса».
Некоторые заявили, что им понравился костюм и они хотят купить такой же. «В средние века, во время эпидемии чумы врачи в таких ходили. В клюве размещали разные травы, якобы спасавшие от чумы, и дышали через них. Прототип современных противобактериальных костюмов», — прозвучало в комментариях.