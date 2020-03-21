rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчане высмеяли мужчину в костюме средневекового доктора

21 марта 2020, 10:00
Фото: https://vk.com/rostovnadonu
Жители Ростова-на-Дону высмеяли мужчину, который появился на улице в костюме чумного доктора, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Автор публикации разместил фото, показав человека в черном костюме. На его лице была большая маска.

«Ростовская мода, сезон «Весна-2020», — сказано в подписи к снимку. Пользователи в комментариях пошутили, что этот костюм спасет от «Воронавируса».

Некоторые заявили, что им понравился костюм и они хотят купить такой же. «В средние века, во время эпидемии чумы врачи в таких ходили. В клюве размещали разные травы, якобы спасавшие от чумы, и дышали через них. Прототип современных противобактериальных костюмов», — прозвучало в комментариях.

Материалы по теме
В России еще четверо выздоровевших от коронавирусаФейками о коронавирусе пугают ростовчан в ИнтернетеФутболист Тарасов из-за коронавируса начал помогать пенсионерам
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58