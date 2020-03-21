Ростовчане высмеяли мужчину в костюме средневекового доктора

Некоторые заявили, что им понравился костюм и они хотят купить такой же. «В средние века, во время эпидемии чумы врачи в таких ходили. В клюве размещали разные травы, якобы спасавшие от чумы, и дышали через них. Прототип современных противобактериальных костюмов», — прозвучало в комментариях.