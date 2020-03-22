Спасатели «молчат» насчет неэффективного плана эвакуации ростовской АЭС

На нашем сайте вышла серия статей о безопасности работы Ростовской АЭС, которая находится недалеко от Волгодонска. Единственный план действий при возникновении чрезвычайной ситуации на атомной станции, который есть в свободном доступе, говорит о том, что спасатели не смогут эвакуировать всех живущих в близости АЭС в положенные четыре часа.
Как будут действовать сотрудники МЧС, ГО ЧС или Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области — мы не знаем. Так как на запросы журналиста RostovGazeta никто из этих ответственных ведомств не ответил в положенные по закону «О средствах массовой информации» семь дней.
Запрос на имя главы города Волгодонска был перенаправлен в ГО ЧС, как стало известно, спасатели подготовили свой ответ, но глава города уже неделю не может подписать документ и направить нам.Возможно, в ближайшие дни мы и получим ответ на вопрос — как будут действовать спасатели в случае ЧП на атомной электростанции.
Стоит добавить, что наше расследование также показало, что на Ростовской АЭС радиоактивные выбросы увеличились в 154 раза, а загрязняющие атмосферу выбросы — в два раза. Но при этом руководство атомной станции продолжает уверять, что все эти выбросы находятся в пределах нормы.