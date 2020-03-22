Спасатели «молчат» насчет неэффективного плана эвакуации ростовской АЭС

На нашем сайте вышла серия статей о безопасности работы Ростовской АЭС, которая находится недалеко от Волгодонска. Единственный план действий при возникновении чрезвычайной ситуации на атомной станции, который есть в свободном доступе, говорит о том, что спасатели не смогут эвакуировать всех живущих в близости АЭС в положенные четыре часа.