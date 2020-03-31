Вступительные экзамены в вузы отложат в Ростовской области из-за коронавируса

Posted 31 марта 2020, 06:46
Published 31 марта 2020, 06:46
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
«Будем делать перенос сроков», — сообщил глава ведомства и добавил, что вступительные экзамены могут быть отложены на две-четыре недели из-за переноса Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Также Валерий Фальков отметил, что количество бюджетных мест в текущем году будет увеличено на 34 тысячи из-за большого запроса у регионов. И, несмотря на экономический спад, ведомство не намерено менять свою стратегию.
По данным на 30 марта 2020 года, в Ростовской области официально зарегистрировано два случая заболевания, под медицинским наблюдением находятся 4,3 тысячи человек. За все время им было охвачено 5,8 тысячи граждан.