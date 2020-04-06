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Названы три популярные вакансии в Ростове во время пандемии коронавируса

6 апреля 2020, 13:21
Фото: wikimedia.org
Названы три популярные вакансии в Ростове во время пандемии коронавируса
Курьеры, продавцы и маркетологи — те профессии, которые остаются востребованными во время пандемии по коронавирусу в Ростове-на-Дону, сообщается на сайтах по поиску работы.

Одной из самых высокооплачиваемых вакансий в Ростове на сегодняшний день является «курьер», некоторые компании готовы платить им до 60 тысяч рублей в месяц. В момент ограничительных мер из-за коронавируса в Ростовской области многие пользуются курьерской доставкой. Работников, по всей видимости, у компаний не хватает, каждый день на сайтах по поиску работы обновляются объявления по вакансиям «курьер».

Компания «STH-group» ищет водителя, курьера с личным автомобилем для доставки еды и напитков. При сменном графике работы здесь обещают заработную плату в 50 тысяч рублей. Delivery Club тоже «разыскивает» курьеров с частичной занятостью с заработной платой от 40 до 60 тысяч рублей.

«Доход от 30 тысяч + чаевые + компенсация проезда. Ежемесячные премии по итогам работы», — говорится в объявлении.

«Яндекс. Еда» в Ростове предлагает работать курьером при гибком графике с заработной платой от 26 тысяч рублей в месяц. Курьеры — доставщики заказов в интернет-магазинах OZON.ru могут получать, судя по объявлениям, от 40 тысяч рублей. А водителю-курьеру на личном автомобиле на «Почте России» обещают зарплату до 50 тысяч рублей.

Еще одна востребованная профессия в Ростове — маркетолог. Специалистам обещают от 20 до 100 тысяч рублей в зависимости от сложности проектов. Много предложений от крупных сетевых продовольственных магазинов, здесь по-прежнему требуются кладовщики, продавцы-консультанты и фасовщики. Заработная плата варьируется от 20 до 35 тысяч рублей при сменном графике труда.

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