Названы три популярные вакансии в Ростове во время пандемии коронавируса

Одной из самых высокооплачиваемых вакансий в Ростове на сегодняшний день является «курьер», некоторые компании готовы платить им до 60 тысяч рублей в месяц. В момент ограничительных мер из-за коронавируса в Ростовской области многие пользуются курьерской доставкой. Работников, по всей видимости, у компаний не хватает, каждый день на сайтах по поиску работы обновляются объявления по вакансиям «курьер».