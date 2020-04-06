Кто из жителей Ростовской области получит кредитные каникулы, пояснило правительство

Кроме получателей ипотеки, такое право получили физические лица, бравшие в кредит менее 250 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели с суммой займа до 300 тысяч рублей и физические лица с кредитом с лимитом кредитования на сумму не более 100 тысяч рублей.