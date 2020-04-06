Кто из жителей Ростовской области получит кредитные каникулы, пояснило правительство

Правительство России установило максимальный размер кредита для обращения к кредитору с требованием об изменении условий договора.
Кроме получателей ипотеки, такое право получили физические лица, бравшие в кредит менее 250 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели с суммой займа до 300 тысяч рублей и физические лица с кредитом с лимитом кредитования на сумму не более 100 тысяч рублей.
Кроме того, можно получить кредитные каникулы по ссуде на покупку автомобиля на сумму до 600 тысяч рублей.
Ране стало известно, что россиянам из-за пандемии коронавируса продлят льготы. При этом льготы будут предоставлять автоматически без предъявления справок и прочих документов.