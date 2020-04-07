На благоустройство парка в Новочеркасске потратят 128 млн рублей

Потенциальному подрядчику предстоит уложить тротуарную плитку, установить скамейки и шахматные столы, оборудовать велопарковку и парковку для самокатов. В парке планируется разместить также площадку для игры в мини-футбол, батуты, детскую площадку, баскетбольную площадку, амфитеатр, а также площадки для занятий на тренажерах и выгула собак.