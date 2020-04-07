На благоустройство парка в Новочеркасске потратят 128 млн рублей

Максимальная стоимость контракта составила 127,9 миллиона рублей. Денежные средства были выделены из бюджетов трех уровней (городского, областного и федерального).
Потенциальному подрядчику предстоит уложить тротуарную плитку, установить скамейки и шахматные столы, оборудовать велопарковку и парковку для самокатов. В парке планируется разместить также площадку для игры в мини-футбол, батуты, детскую площадку, баскетбольную площадку, амфитеатр, а также площадки для занятий на тренажерах и выгула собак.
Завершить работы подрядчику необходимо до 1 августа 2020 года.
Ранее сообщалось, что благоустройство парка в станице Старочеркасской в Ростовской области завершат раньше срока. Напомним, в Новошахтинске Ростовской области отремонтируют дорогу на улице Молодгвардейцев и потратят на работы 46,1 миллиона рублей. Ремонт реализуют в рамках национального проекта.