Публичные слушания по программе развития коммунальных сетей отменили в Ростове

Слушания отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции. «В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Распоряжения Губернатора Ростовской области от 27 марта 2020 № 60 «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), Распоряжения Губернатора Ростовской области от 30 марта 2020 № 61 «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Ростовской области от 27.03.2020 № 60, — сказано в сообщении администрации.