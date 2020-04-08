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Публичные слушания по программе развития коммунальных сетей отменили в Ростове

8 апреля 2020, 19:03
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону не будут проводить публичные слушания по двум проектам развития городской инфраструктуры, сообщила пресс-служба мэрии.

В частности, отменили публичные слушания программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Ростова и проекта актуализации схемы теплоснабжения города.

Слушания отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции. «В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Распоряжения Губернатора Ростовской области от 27 марта 2020 № 60 «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), Распоряжения Губернатора Ростовской области от 30 марта 2020 № 61 «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Ростовской области от 27.03.2020 № 60, — сказано в сообщении администрации.

Отмечается, что о сроках и порядке проведения публичных слушаний по вышеуказанным проектам сообщат дополнительно.

Напомним, в области действует режим самоизоляции, жителям запретили покидать дома без веских оснований, а ряд предприятий приостановили работу.

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