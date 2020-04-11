Молодежь Ростова не хочет соблюдать режим самоизоляции

Толпа девушек и парней явно просто вышли прогуляться и всячески выражали свою радость от прогулки.
«Так в Ростове молодежь соблюдает самоизоляцию и бережет себя от коронавируса. Один вопрос — куда смотрят родители? Так еще и орут, привлекают внимание, совсем не страшно заболеть? В Нью-Йорке тоже так думали, теперь не знают куда девать тела!», — написала ростовчанка, сфотографировавшая молодых людей.
«Типичный русский принцип: пока горе не пришло в мою семью, этого не существует», — поддержала другая горожанка.
При этом некоторые не увидели в ситуации ничего страшного " Ну это ведь пацаны! Че, понять трудно, что для пацана сидеть дома месяц? И некоторые родные это понимают. В центр главное не выходить, а так на районе днем погулять и все», — написал один из комментаторов.
Напомним, на 11 апреля в Ростовской области подтвердили 41 случай коронавируса, четверых пациентов удалось вылечить, трое находятся на ИВЛ, состояние еще двоих оценивают как средней тяжести.