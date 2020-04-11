Молодежь Ростова не хочет соблюдать режим самоизоляции

При этом некоторые не увидели в ситуации ничего страшного " Ну это ведь пацаны! Че, понять трудно, что для пацана сидеть дома месяц? И некоторые родные это понимают. В центр главное не выходить, а так на районе днем погулять и все», — написал один из комментаторов.