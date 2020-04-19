Еще 12 больных с коронавирусом выявили в Ростове

По состоянию на 19 апреля в Ростовской области выявили 35 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших достигло 232. од медицинским наблюдением находятся 2095 человек, из них на самоизоляции по месту жительства 1083. Сняли с медицинского наблюдения 9907 человек. За весь период медицинским наблюдением охватили 12 002 человека.