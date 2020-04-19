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Еще 12 больных с коронавирусом выявили в Ростове

19 апреля 2020, 10:49
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону по состоянию на 19 апреля выявили еще 12 человек с коронавирусной инфекцией, сообщила городская администрация.

«По состоянию на 11.00 19.04.2020 года на территории города Ростова-на-Дону зафиксировано 12 случаев новой коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении.

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Под наблюдением медицинских работников находятся 409 жителей города, из них 41 ребенок, 12 человек в обсерваторе, 44 человека в больнице имени Семашко.За все время в Ростове зафиксировали 87 случаев заболевания COVID-19, 13 человек уже вылечили.

По состоянию на 19 апреля в Ростовской области выявили 35 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших достигло 232. од медицинским наблюдением находятся 2095 человек, из них на самоизоляции по месту жительства 1083. Сняли с медицинского наблюдения 9907 человек. За весь период медицинским наблюдением охватили 12 002 человека.

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