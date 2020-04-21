Политолог связал виртуальный митинг в Ростове с запоздалыми мерами из-за коронавируса

Кроме этого, по его словам, последние меры оказались скученными во времени, как выдача пропусков в понедельник. «Два дня — это мало, за это время малые и средние предприятия не успеют получить пропуска. Крупные получат их по звонку. Если бы позвонил директор „Ростсельмаш“ и сказал, что ему нужна тысяча пропусков, то я думаю, ему бы оказали необходимую помощь. Если позвонит предприниматель, у которого работает два человека, то его отнесут на задний план. То есть вопрос стоит в достаточности и быстроте мер», — заключил эксперт.