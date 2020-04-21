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Политолог связал виртуальный митинг в Ростове с запоздалыми мерами из-за коронавируса

21 апреля 2020, 06:07
Фото: соцсети
Виртуальный митинг около здания Правительства Ростовской области связан с мнением людей о запоздалости предпринимаемых мер и непониманием объемов помощи, считает политолог Александр Джадов.

«С одной стороны, митинг вызван пониманием людей, что те меры, которые принимаются, запоздалые. С другой стороны, они не понимают мер и объемов помощи. То есть правительство пошло по пути помощи работодателям, а не работникам. Это объективная сторона вопроса», — рассказал Джадов.

Политолог пояснил, что есть определенный порядок оказания мер поддержки. «Президент страны Владимир Путин говорит о тех или иных мерах, потом их принимает Государственная Дума, Федеральное собрание. Затем это юридически поднимается на уровне Законодательного собрания регионов. И есть определенный люфт (зазор — RostovGazeta), пока это дойдет. Люди теряются на этом моменте», — следует из его слов. Джадов пояснил, что не имеет в виду, будто меры, принимаемые государством, например, исчерпывающие с точки зрения малого и среднего бизнеса. «Но так или иначе должны пройти юридические процедуры утверждения этих мер. И после прохождения этих процедур можно говорить об их достаточности», — пояснил собеседник.

Кроме этого, по его словам, последние меры оказались скученными во времени, как выдача пропусков в понедельник. «Два дня — это мало, за это время малые и средние предприятия не успеют получить пропуска. Крупные получат их по звонку. Если бы позвонил директор „Ростсельмаш“ и сказал, что ему нужна тысяча пропусков, то я думаю, ему бы оказали необходимую помощь. Если позвонит предприниматель, у которого работает два человека, то его отнесут на задний план. То есть вопрос стоит в достаточности и быстроте мер», — заключил эксперт.

К субъективной стороне он отнес наличие средств коммуникации, которые позволяют устраивать такие флешмобы. Джадов считает, что подобные форматы акций будут использовать и дальше. «Тем более, они не к чему не обязывают. Можно написать информацию, просто живя в своем районе, и оставаться анонимом», — добавил собеседник. Политолог отметил, что такие форматы нельзя регламентировать, но интересно, сколько из этих людей выйдут на реальный митинг.

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