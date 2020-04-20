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Власти Ростовской области прокомментировали виртуальный митинг ростовчан

20 апреля 2020, 17:20
Фото: donland.ru
Виртуальный митинг возле здания правительства Ростовской области на платформе «Яндекс.Навигатора» прокомментировал начальник управления информационной политики региона Сергей Тюрин.

На виртуальной карте возле здания правительства жители Ростова начали оставлять негативные комментарии по поводу режима самоизоляции.

По словам Тюрина, в правительстве области знают о проведенной акции и о том, что поводом для митинга стали сложности с выдачей разрешений для передвижения по Ростову. В всвязи с жалобами ростовчан губернатор области Василий Голубев поручил мэру Ростова Алексею Логвиненко кратчайшие сроки привести пункты в соответствие с санитарными требованиями.

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Кроме того, Тюрин отметил, что в сложившейся непростой ситуации власти вынуждены принимать не всегда популярные решения, но все они направлены на сохранение здоровья граждан. Кроме того, начальник управления информационной политики призвал всех к терпению.

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