Власти Ростовской области прокомментировали виртуальный митинг ростовчан

По словам Тюрина, в правительстве области знают о проведенной акции и о том, что поводом для митинга стали сложности с выдачей разрешений для передвижения по Ростову. В всвязи с жалобами ростовчан губернатор области Василий Голубев поручил мэру Ростова Алексею Логвиненко кратчайшие сроки привести пункты в соответствие с санитарными требованиями.