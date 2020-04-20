Власти Ростовской области прокомментировали виртуальный митинг ростовчан

На виртуальной карте возле здания правительства жители Ростова начали оставлять негативные комментарии по поводу режима самоизоляции.
По словам Тюрина, в правительстве области знают о проведенной акции и о том, что поводом для митинга стали сложности с выдачей разрешений для передвижения по Ростову. В всвязи с жалобами ростовчан губернатор области Василий Голубев поручил мэру Ростова Алексею Логвиненко кратчайшие сроки привести пункты в соответствие с санитарными требованиями.
Кроме того, Тюрин отметил, что в сложившейся непростой ситуации власти вынуждены принимать не всегда популярные решения, но все они направлены на сохранение здоровья граждан. Кроме того, начальник управления информационной политики призвал всех к терпению.