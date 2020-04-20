Число пунктов по выдаче пропусков увеличат в Ростове

На огромные толпы перед пунктами пожаловались жители города. На недоработки в работе пунктов губернатор области Василий Голубев указал главе администрации Ростова Алексею Логвиненко.
В ближайшее время в Ростове увеличат число самих пунктов, организуют работу многоканальных телефонов для записи на получение бланков разрешений, по возможности переведут прием заявок на электронную основу.
Отмечается, что меры помогут оптимизировать работу пунктов выдачи и исключить образование очередей из посетителей.
Напомним, в Ростове ужесточили меры передвижения по городу, в связи с чем с понедельника начали выдавать новые пропуска взамен старых справок.