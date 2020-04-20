Рынки Батайска закрывают из-за коронавируса

Напомним, показатель заболеваемости в Батайске почти в шесть раз превышает среднеобластной, в городе проживают 17% всех заболевших в регионе. Из-за сложившейся ситуации главный санитарный врач области предложил ввести карантин, ограничить въезд город, запретить проведение развлекательных, зрелищных, спортивных мероприятий.