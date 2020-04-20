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Рынки Батайска закрывают из-за коронавируса

20 апреля 2020, 12:59
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Батайске из-за ситуации с коронавирусом приостанавливают работу розничных рынков, сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения Ростовской области по новой коронавирусной инфекции.

«В соответствии с предписанием главного санитарного врача розничные рынки на территории города Батайска приостанавливают свою работу, — сказано в сообщении.

Напомним, показатель заболеваемости в Батайске почти в шесть раз превышает среднеобластной, в городе проживают 17% всех заболевших в регионе. Из-за сложившейся ситуации главный санитарный врач области предложил ввести карантин, ограничить въезд город, запретить проведение развлекательных, зрелищных, спортивных мероприятий.

Кроме того, предлагается закрыть все поликлиники Батайска, чтобы не допустить распространение инфекции.

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