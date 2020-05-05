Новая дорога в Левенцовке в Ростове превратилась в бурлящую реку

Один из жителей района заснял, как дорога во время грозы превратилась в настоящую реку, при этом поток воды направлялся во дворы. Из-за подтопления дороги, проезд автомобилей по ней стал невозможным.
Происшествие было зафиксировано на улице Солженицына. При этом ремонт дороги завершился несколько дней назад, дорожники даже не успели забрать всю технику.
Видео вызвало массу колких комментариев, ростовчане стали шутить, что из дороги получилась отличная ливневка. «Я там живу! Всё, продаю машину и покупаю яхту», — написал один из читателей паблика. «Так она [дорога] не была рассчитана на дождь!» — пошутил другой подписчик.