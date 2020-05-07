Названы территории Ростовской области без коронавируса

Согласно официальным данным, в четырех муниципалитетах не было выявлено ни одного случая заболевания. К ним относятся Неклиновский, Песчанокопский, Советский и Родионово-Несветайский районы.
«Еще в 15 территориях зарегистрированы единичные случаи заражения. Но не все так хорошо, как может показаться. Я уверен, что во многих перечисленных территориях не проводится активная работа по выявлению зараженных», — уточнил Ковалев.
Он добавил, что здесь практически не обследуют врачей из контингента повышенного риска. Так, в Советском районе не выявляли случаев заболевания, однако за все время здесь сделали 10 тестов.
В Родионово-Несветайский районе провели 46 тестов на коронавирус, при этом не проверили ни одного медика. По информации Ковалева, в ЮФО регион расположился на четвертом месте по заболеваемости новым вирусом.