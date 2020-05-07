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Названы территории Ростовской области без коронавируса

7 мая 2020, 05:07
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области свободными от коронавируса остаются четыре района, сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Согласно официальным данным, в четырех муниципалитетах не было выявлено ни одного случая заболевания. К ним относятся Неклиновский, Песчанокопский, Советский и Родионово-Несветайский районы.

«Еще в 15 территориях зарегистрированы единичные случаи заражения. Но не все так хорошо, как может показаться. Я уверен, что во многих перечисленных территориях не проводится активная работа по выявлению зараженных», — уточнил Ковалев.

Он добавил, что здесь практически не обследуют врачей из контингента повышенного риска. Так, в Советском районе не выявляли случаев заболевания, однако за все время здесь сделали 10 тестов.

В Родионово-Несветайский районе провели 46 тестов на коронавирус, при этом не проверили ни одного медика. По информации Ковалева, в ЮФО регион расположился на четвертом месте по заболеваемости новым вирусом.

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